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Ekonomi

Somali'nin ardından şimdi de Sao Tome... Türkiye kıtalar arası yeni enerji hamlesine hazırlanıyor

Oruç Reis gemisiyle Somali'de petrol ve doğal gaz arayacak olan Türkiye, şimdi de Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti ile offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebilecek işbirliklerini değerlendiriyor. Bakan Bayraktar, 'Carvalho de Rio ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sao Tome ve Prinsipe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik.' dedi.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 16:01 - Güncelleme:
Somali'nin ardından şimdi de Sao Tome... Türkiye kıtalar arası yeni enerji hamlesine hazırlanıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile ülkenin offshore sahalarında hidrokarbon alanında işbirliklerinin değerlendirildiğini bildirdi.

TÜRKİYE'DEN SOMALİ'NİN ARDINDAN ŞİMDİ DE SAO TOME VE PRİNSİPE

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Bayraktar paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sao Tome ve Prinsipe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik. Somali'yle yaptığımız anlaşmayla başlattığımız kıtalar arası çalışmalarımızı genişletmek için uluslararası enerji diplomasimizi sürdürüyoruz."

- SOMALİ SULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KEŞİF ÇALIŞMALARI

Öte yandan, bugün, Türkiye-Somali ilişkileri için kritik bir anı işaret ediyor.

Türkiye'nin denizcilik alanındaki gururu olan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir veda töreninin ardından Somali'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

Bu misyon, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması sayesinde mümkün hale geldi ve Somali sularında işbirliği ve keşif çalışmalarının artması için zemin hazırlıyor.

Bu anlaşma Savunma ve Ekonomi İşbirliği Çerçeve anlaşmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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