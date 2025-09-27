Somali'nin kalkınmasına Türkiye'den destek: Ziraat Katılım ilki başardı

Ziraat Katılım Somali Şube Müdürü Zafer Sezgin, faaliyetleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Banka olarak Afrika'da sadece Sudan ve Somali'de faaliyet gösterdiklerini belirten Sezgin, 50 yıl sonra Somali'de yatırım yapan ilk uluslararası banka olduklarını söyledi.

Sezgin, uluslararası ticaret finansmanı ve operasyonel işlerle yoğun bir şekilde meşgul olduklarını dile getirdi.

"İHRACAT İMKANLARI VE İSTİHDAM YARATILMASI HUSUSUNDA FAALİYETLERDE BULUNUYORUZ"

Somali'de üretim ve yatırım anlamında ciddi bir potansiyelin bulunduğuna işaret eden Sezgin, "Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Organize Balıkçılık Bölgesi kurulmasıyla ilgili bazı çalışmalarımız var. Dünya Bankasının tahminlerine göre, Somali'nin 'mavi ekonomisi' olarak adlandırdığı deniz ekonomisinde yıllık 40 milyar doların üzerinde bir gelir olduğu düşünülüyor." dedi.

Şube Müdürü Zafer Sezgin, buradaki potansiyelin uluslararası yatırımcılar, özellikle Türk yatırımcıları ve Somalili iş adamlarıyla birlikte Somali ekonomisine kazandırılması, ihracat imkanları ve istihdam yaratılması hususunda faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti.

Ülkede yılda 12 ay tarım yapılabildiğine dikkati çeken Sezgin, şunları kaydetti:

"Ekvator kuşağında bulunduğu için verimli ve sulak araziler var. Özellikle bu bölgelerde üç büyük nehrin olduğu bölgede ciddi bir tarımsal üretim potansiyeli var. Tropik meyvelerde çok ciddi bir kapasite var. İç savaş öncesinde özellikle Avrupa'nın tropik meyveler konusundaki tedarikçisi ve marka oluşturmuş ürünleri tekrar uluslararası piyasalara aktarabilmek için bazı çabalar, çalışmalar yürütüyoruz."

Sezgin, hayvancılık konusunda da ciddi bir potansiyelin olduğunu ifade ederek dünyadaki deve varlığının yüzde 90'ının Somali'de olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Ülkede koyun, keçi ve büyükbaş hayvan konusunda da büyük stok olduğunu ifade eden Sezgin, genellikle canlı hayvan satışı şeklinde yapıldığını, bunların özellikle umre için veya Kurban Bayramı dönemlerinde Suudi Arabistan'a ihraç edildiğini ancak modern hayvancılık, süt ve süt ürünleriyle ilgili herhangi bir yatırımın olmadığını anlattı.

"AYNI GÜN TÜM DÜNYAYA PARA TRANSFERİ YAPILABİLİR"

Sezgin, Somali'nin uluslararası ticaretinde, transferlerin yapılmasındaki zorluğu ortadan kaldırdıklarını, artık dünyanın her yerine her para birimiyle aynı gün içerisinde transfer yapılabildiğini ve dünyanın her yerinden her türlü para birimiyle Somali'ye yapılan transferlerin de aynı gün içerisinde gelmesini sağladıklarını aktardı.

"Bu, ticaretin çok ciddi bir şekilde maliyetini düşürdü. Bizden önce çok uzun süren ve çok yüksek maliyetle yapılan uluslararası transferlerden dolayı Somali'de ticaretin maliyeti doğal olarak tüketiciye yansıyordu." diyen Zafer Sezgin, sermayelerin büyük bir kısmının atıl tutulmak zorunda kaldığı ve Ziraat Katılım Bankası ile sermayelerinin çok daha etkin bir şekilde kullanılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Sezgin, akreditifler vermeye başladıklarını, daha önce buradaki bankaların uluslararası kabul edilebilirliği düşük olduğu için akreditif kabulü konusunda yerel bankaların ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

"Bankamızın uluslararası repütasyonunun yüksek oluşu nedeniyle dünyanın her yerindeki her banka bizim konfirme ettiğimiz akreditifleri, teminat mektuplarını kabul ediyor. Bu da sermaye kadar ticaret değil, daha fazlasının yapılabilmesine imkan sağladı. Böylece ticaretin daha ucuz yapılabilmesi ile ilgili Somalili iş adamları açısından katkımız oldu."

Buraya geliş amaçlarının sadece uluslararası ticaretin kolaylaştırılması değil, aynı zamanda buradaki yatırım potansiyelinin harekete geçirilmesi ve istihdam sağlanması olduğuna işaret eden Sezgin, Somali'nin genç bir ülke olduğunu ve üretimin çok kısıtlı olduğunu söyledi.

"ÜLKENİN NEREDEYSE TÜM İHTİYAÇLARI İTHALATLA KARŞILANIYOR"

Sezgin, ülkenin neredeyse tüm ihtiyaçlarının ithalatla karşılandığını ifade ederek yıllık 6 milyar dolar gibi ithalatı, yarım milyar dolar gibi ihracatı olduğunu belirtti.

Somali'nin üretici bir ülke haline gelip ihracat yapmasını ve istihdam sağlamasını hedeflediklerini kaydeden Sezgin, "Bunun için hem bankamızın fonları hem de uluslararası kreditörlerden sağlayacağımız fonlarla buradaki yatırımların desteklenmesi konusunda da çabalarımız var. Bunların yakın zamanda sonuç vereceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Sezgin, başlangıç olarak Organize Balıkçılık Bölgesi kurularak balıkçılık kapasitesinin harekete geçirilmesiyle oluşacak katma değerle ülkenin yeniden imarı, altyapısının inşası konusunda ciddi mesafe katedileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Ziraat Katılım Bankasının Somali'de 29 Ekim 2023 faaliyete geçtiğini belirten Sezgin, burada 50 yıldan sonra ilk uluslararası banka olduklarını vurguladı.

Zafer Sezgin, Somali'de özellikle tarım, hayvancılık ve balıkçılık konusunda Türk yatırımcılarının ciddi yatırımlar yapmasıyla ilgili görüşmeler yaptıklarına işaret ederek burada yapılacak yatırımların sadece Somali ekonomisine katkı sağlamakla kalmayacağını, Türkiye'ye de getirisinin olacağını aktardı.

Sezgin, "Bu, Türkiye'deki pek çok yapısal sorunun da çözülmesine katkı sağlayabilir. Örneğin hayvancılıkta yem ithalatı ciddi boyutlarda. Bunu biz burada kendimiz üretip Türkiye'ye daha ucuz hayvancılıkla ilgili girdiler sağlayabiliriz. Bu da Türkiye'deki hayvansal, işte et ve süt ürünleri ile ilgili maliyetleri düşüreceği için tüketiciye de çok olumlu yansımaları olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Hedeflerinin, yatırımların finansmanına katkı sağlamak ve onları doğru yatırımlar yapabilecekleri alanlara yönlendirmek olduğunu belirten Sezgin, "Ortaklıklar kurulacaksa doğru ortaklıkların yapılması konusunda onlara teknik destek sağlanması, finansman ve teknik danışmanlık konusunda biz bir misyon yüklendik." dedi.