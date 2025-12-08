Somut adım atıldı: Tarihi rekor sonrası yeni ortaklık

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşBirliği Konseyi'nin (YDSK) 7. Toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa'daki en önemli ortaklarından Macaristan'la karşılıklı yatırımları artırmaya, müteahhitlik, savunma sanayi, enerji, lojistik ve finans sektörlerinde işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu vurgulayan Bolat, bu yılın 11 ayında 4,7 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor seviyeye çıkan ikili ticaret hacmini, yıl sonuna kadar 5 milyar doların üstüne çıkaracaklarını aktardı.

Bolat, ticaret hacminin, daha dengeli, sürdürülebilir ve uzun vadeli hedeflerle uyumlu şekilde 2026 içerisinde 6 milyar doları aşacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda, bu yıl ülkemizde başarıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı ile gelecek yıl Macaristan'da düzenlenmesini planladığımız Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'nın, ticari ilişkilerimizin kurumsal mimarisini güçlendirmesi bakımından özel önem taşıdığını vurguladık. Szijjarto ile 'İkili Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Bildiri'yi imzalayarak, ticari ve kurumsal işbirliğimizi daha da ilerletme yönündeki kararlılığımızı somut bir adımla ortaya koyduk."

AB NEZDİNDEKİ ORTAK GÜNDEM MADDELERİ ELE ALINDI

Bolat, görüşmede, karşılıklı yatırımların artırılması, bankacılık ve finans sektöründe işbirliğinin derinleştirilmesi, lojistik, taşımacılık ve tedarik zinciri güvenliğinin güçlendirilmesi, yurt dışı müteahhitlik projelerinde ortak hareket alanlarının artırılması gibi başlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Toplantıda, Türk ürünlerini taşıyan nakliyeciler için Macaristan tarafından tanınan transit ve ikili geçiş belgelerinin bu yıl için kısa dönemdeki artış ihtiyacını ve artan ikili ticaret hacmi doğrultusunda gelecek yılki planlamayı görüştüklerini belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Szijjarto, taleplerimize olumlu yaklaşmış ve somut adımlar atılması için son derece yapıcı bir tutum sergilemiştir. Türk müteahhitlerimizin Macaristan'da bugüne kadar üstlendiği yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki 74 projeden duyduğumuz memnuniyeti ifade ederken, bu güçlü işbirliğinin başta Afrika, Ukrayna ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkeleri olmak üzere üçüncü ülkelerde de ortak fırsatlar doğurduğunu karşılıklı teyit ettik. Görüşmede ayrıca, Avrupa Birliği nezdinde ortak gündem maddelerine ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunduk."

Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde Macaristan'ın Türkiye'ye verdiği tam desteği bir kez daha memnuniyetle not ettiklerine dikkati çekerek, Türk iş insanlarının karşılaştığı haksız vize uygulamaları ve çalışma izinleri süreçlerindeki gecikmelerin giderilmesine yönelik atılabilecek ortak adımları detaylı şekilde ele aldıklarını aktardı.

Szijjarto ile YDSK, KEK, JETCO, TDT, OECD gibi ikili, bölgesel ve uluslararası platformlarda gerçekleştirdikleri yakın istişarelerin, iki ülke arasındaki dostluğu ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirdiğini teyit ettiklerini belirten Bolat, karşılıklı kazanç ilkesi çerçevesinde ilişkileri bir üst aşamaya taşımaya yönelik somut adımları atmayı sürdürme hususunda mutabakata vardıklarını kaydetti.