Somut adım atıldı: Türkiye ile 10 milyar dolarlık işbirliği

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı vesilesiyle bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bakan Ghani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar hedefine ulaştırmak amacıyla atılabilecek somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu vizyon ve belirlediği hedefler doğrultusunda ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir yapıda artıracak politikaları hayata geçirmeye, savunma, yatırımlar, turizm ve helal kalite altyapısı başta olmak üzere tüm işbirliği alanlarında kararlılıkla ve güçlü bir iradeyle ilerlemeye devam edeceğiz."

