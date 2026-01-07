İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0598
  • EURO
    50,3869
  • ALTIN
    6160.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Somut adım atıldı: Türkiye ile 10 milyar dolarlık işbirliği
Ekonomi

Somut adım atıldı: Türkiye ile 10 milyar dolarlık işbirliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Yatırım Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Somut adım atıldı: Türkiye ile 10 milyar dolarlık işbirliği
ABONE OL

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı vesilesiyle bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bakan Ghani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar hedefine ulaştırmak amacıyla atılabilecek somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu vizyon ve belirlediği hedefler doğrultusunda ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir yapıda artıracak politikaları hayata geçirmeye, savunma, yatırımlar, turizm ve helal kalite altyapısı başta olmak üzere tüm işbirliği alanlarında kararlılıkla ve güçlü bir iradeyle ilerlemeye devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.