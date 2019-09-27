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Son 1 yılda 2.611 yabancı yatırımcı vatandaş oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin değiştirilmesinden bu yana geçen bir yılda 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu. Türk vatandaşı olan yabancı yatırımcılarda Iraklılar başı çekti.

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KONUT ETKİLİ OLDU

ABD’den Rusya’ya, Kanada’dan Dominik Cumhuriyeti’ne, Brezilya’dan Komorlar Birliği’ne çok sayıda ülkeden yabancı yatırımcı da bu haktan yararlandı. Buna göre, daha önce vatandaşlık kazanabilmek için karşılanması gereken en az 2 milyon dolar tutarındaki sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara indirilmişti. En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın alınması hükmü de yönetmelikle değiştirilmiş, söz konusu rakam 250 bin dolara düşürülmüştü. Bu yılın 8 ayında yabancılara yapılan konut satışı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 27 bin 748’e ulaştı. Değişikliklerin uygulamaya geçmesinden bu yılın 19 Eylül’üne kadar geçen bir yıllık sürede 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu. Yatırımcıların aileleriyle birlikte Türk vatandaşı olan yabancıların sayısı 9 bin 962’ye ulaştı. 

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