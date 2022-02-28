İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2022 Pazartesi / 28 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Son 10 yılın en iyisi! Türkiye G20 ülkelerini geride bıraktı
Ekonomi

Son 10 yılın en iyisi! Türkiye G20 ülkelerini geride bıraktı

2021'in son çeyreğinde elde edilen yüzde 9,1'lik performansla G20 ülkeleri arasında ilk sırada bulunan Türkiye, OECD ülkeleri arasında üçüncü oldu.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 17:19 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 17:19
ABONE OL

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye ekonomisi bir önceki yıla göre yüzde 11 büyürken, bu rakam son 10 yılın en güçlü büyüme performansı olarak dikkati çekti.

Ekonomisi 2011'de yüzde 11,2 büyüme kaydeden Türkiye, 2012'de yüzde 4,8, 2013'te yüzde 8,5, 2014'te yüzde 4,9, 2015'te yüzde 6,1 ve 2016'da yüzde 3,3 büyüdü.

Ekonomik büyüme 2017 için yüzde 7,5, 2018 için yüzde 3, 2019 için yüzde 0,9 ve 2020 için yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

- VERİSİ AÇIKLANAN ÜLKELER ARASINDA ZİRVEDE

Türkiye, salgının etkilerine rağmen dünyada en iyi büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı. Türkiye yıllık büyüme performansıyla verisi açıklanan G20, Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sırada geldi.

2021'in son çeyreğinde elde edilen yüzde 9,1'lik performansla da G20 ülkeleri arasında ilk sırada bulunan Türkiye, OECD ülkeleri arasında ise üçüncü oldu.

Türkiye'nin yıllık bazda büyüme oranları şöyle:

YıllarBüyüme oranı
20124,8
20138,5
20144,9
20156,1
20163,3
20177,5
20183
20190,9
20201,8
202111

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.