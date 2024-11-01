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Ekonomi

Son 12 yılın petrol rekoru! Resmen açıklandı

50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda olan Libya'nın günlük petrol üretimi son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor kırılan günde ham petrol üretiminin 1 milyon 363 bin varil olduğu açıklandı.

AA1 Kasım 2024 Cuma 07:42 - Güncelleme:
Son 12 yılın petrol rekoru! Resmen açıklandı
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin günlük petrol üretiminin son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'nın bugünkü ham petrol üretiminin 1 milyon 363 bin varil olduğunu bildirdi.

Bugün üretilen ham petrolün son 12 yılın en yüksek seviyesi olduğunu kaydeden Dibeybe, "Bu rakam petrol sektörünü geliştirme ve 2025 sonuna kadar (günlük) üretimi 2 milyon varile ulaştırma planımızın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Dibeybe, petrol üretimindeki bu artışın Libya dinarının döviz karşısında değer kazanmasına ve ülke ekonomisinin istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Libya, OPEC verilerine göre, 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda ancak bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli dönemlerde petrol sahaları kapanıyor ve üretimde aksaklıklar yaşanıyor.

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