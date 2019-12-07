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Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler

Meksika, Tabasco eyaletindeki Quesqui petrol sahasında son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiğini duyurdu.

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Devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos'un Başkanı Octavio Romero, yaptığı açıklamada Meksika Körfezi'ndeki petrol sahasında 500 milyon varile yakın petrol rezervi keşfedildiğini belirtti.

Quesqui'de ilk kuyunun haziran ayında açıldığını ve şu anda günlük 4 bin 500 varil petrol üretimi yapıldığını ifade eden Romero, 34 kilometrekare genişliğindeki sahada 11 kuyu açılmasının planlandığını kaydetti.

Romero, sahada 2020'de günlük 69 bin varil, 2021'de ise günlük 110 bin varil petrol ile yaklaşık 11,61 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapılacağını aktardı.

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