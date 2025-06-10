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Ekonomi

Son 4 yılın en yüksek seviyesi... İngiltere'de işsizlik oranı açıklandı

İngiltere'de şubat-nisan döneminde işsizlik oranı 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarak ekonomide endişe yarattı.

AA10 Haziran 2025 Salı 11:19 - Güncelleme:
Son 4 yılın en yüksek seviyesi... İngiltere'de işsizlik oranı açıklandı
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İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 4,6 ile son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, ocak ve mart aylarını kapsayan çeyreklik dönemde yüzde 4,5 olan işsizlik, şubat-nisan döneminde yüzde 4,6'ya çıktı. Bu dönemde işsizlik, beklentilere paralel şekilde arttı.

Böylece, ülkede işsizlik son 4 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı en son Mayıs-Temmuz 2021 aylarını kapsayan dönemde yüzde 4,6 olarak ölçülmüştü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının zayıflamaya devam ettiğini belirterek, bazı şirketlerin yeni işe alımlar konusunda geri çekildiğini veya işten ayrılan çalışanlarının yerini doldurmadığını dile getirdi.

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