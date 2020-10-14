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Ekonomi

Son 8 yılın en kötü istatistiği: Katar'da dikkat çeken ekonomik daralma

Katar ekonomisi, pandeminin ekonomiyi vurmasıyla birlikte yıllık bazda bir yıl öncesine göre ikinci çeyrekte yüzde 6,1 küçüldü.

star.com.tr14 Ekim 2020 Çarşamba 21:09 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 21:09
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Katar ekonomisi, koronavirüsle mücadeleye yönelik kısıtlama önlemlerinin devam etmesiyle birlikte 2012 yılından bu yana en kötü performansını ikinci çeyrekte gösterdi.

Katar Planlama ve İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ikinci çeyrekte birinciye göre yüzde 6,4 daraldı.

Katar'da taşıma ve depolama faaliyetleri yaklaşık yüzde 40, konaklama ve yemek hizmeti faaliyetleri yüzde 38,7, toptan ve perakende ticaret yüzde 30'un biraz üzerinde düştü. Verilere göre imalat sektöründe yüzde 11,3 düşüş yaşandı.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan Katar, hidrokarbon dışı turizm ve yabancı sektörlerde de yatırımını artırarak ekonomisini çeşitlendirmeye çalışıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Katar'ın GSYİH'sının bu yıl% 4,5 oranında düşmesini öngörüyor ki bu, Arap Körfezi ülkeleri arasındaki en küçük daralma anlamına gelmekte.

star.com.tr

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