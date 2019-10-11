Son dakika... Ağustos ayı cari işlemler dengesi açıklandı
Türkiye'nin cari işlemler fazlası ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar olurken, 12 aylık cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi.
- AA
Türkiye'nin cari işlemler fazlası ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar olurken, 12 aylık cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi.
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