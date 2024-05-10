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Ekonomi

Altın alacaklar dikkat, yükselişe geçti! 10 Mayıs 2024 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüşle başlamıştı. Yeni haftaya ise altın yükseliş ivmesinde başladı. Altının ons fiyatı saat 07:40 itibarıyla 2 bin 310 dolarken işlem görüyor. Aynı sırada gram altın fiyatı bugün 2 bin 401 TL'den alıcı buluyor. İşte, 10 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

10 Mayıs 2024 Cuma 01:22 - Güncelleme:
Altın alacaklar dikkat, yükselişe geçti! 10 Mayıs 2024 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum ne?
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ABD'de dün de sakin olan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımının devam etmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerinde temkinli olmayı sürdürüyor.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, dün yaptığı açıklamada, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyede kalması gerekeceğinin sinyalini verdi.

Dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret eden Collins, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle faiz indirimine gideceğini öngörerek, Fed'in ilk faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını belirtti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin bu sene enflasyonun dirençli olduğu yönünde sinyaller verdiğini vurgulayan analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının soğuduğunu işaret etmesine karşın yatırımcıların hafta başından bu yana temkinli davrandığını bildirdi.

ANALİSTLER NE DİYOR? ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

İşte, 10 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 9 Mayıs Perşembe günü 2 bin 402 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 928 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.440,39

Satış: 2.443,33

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.309,77

Satış: 2.310,16

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.843,82

Satış: 3.928,46

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 15.373,70

Satış: 15.664,59

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.663,56

Satış: 7.856,94

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.373,70

Satış: 15.664,59

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 16.023,13

Satış: 16.432,71

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.298,36

Satış: 1.711,37

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.205,33

Satış: 2.326,24

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