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Ekonomi

Son dakika... Altının gramı 400 lira oldu! İşte altın fiyatlarında son durum

Son dakika... Altının gram fiyatı rekor kırarak 400 lirayı aştı. Altın yatırımcısını sevindiren bu gelişme sonrası altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarında yükselme gerçekleşirken şu dakikalarda gram altın fiyatı 400,11 liradan işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki yükselme anbe an takip ediliyor. Peki altın fiyatlarındaki yükselme sonrası altın kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatlarında son durum...

08 Temmuz 2020 Çarşamba  17:11 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:11
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Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Altının gram fiyatında son dakika gelişmesi yaşandı. Altının gram fiyatı 400 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme hız kazandı. Altın fiyatlarındaki yükselme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatı son durum en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın gramının yükselmesi sonrası gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatında son durum.

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 400,24 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 400,11 TL

SATIŞ: 400,24 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.812,27 TL

SATIŞ: 1.813,88 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 648,50 TL

SATIŞ: 656,60 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.295,10 TL

SATIŞ: 1.311,70 TL

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