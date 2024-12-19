Son dakika | Asgari ücret açıklandı mı, kaçta açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman?

Asgari ücret tespit sürecinde kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Üçüncü toplantının ardından kararın alınacağı Asgari ücret 4. toplantı oturumunun tarihleri netleşti. Buna göre; Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA KRİTİK TOPLANTI! GÖZLER 4. OTURUMDA

Milyonlarca çalışanın maaşına yapılacak zam oranını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yoğun bir tempoda çalışıyor. Bugün gerçekleşen üçüncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin tekliflerini sunması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği komisyon, bu süreçte uzlaşma arayışını sürdürüyor.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 11.30'da üçüncü kez bir araya geldi. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor. Tarafların tekliflerini masaya getireceği bu toplantıda, yeni asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir adım atılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI YAPILACAK MI?

Üçüncü toplantıdan çıkacak sonuçlara göre 4. toplantının yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Bakan Vedat Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı gerçekleştirdikten sonra duruma bakacağız. Ancak artık işçi ve işveren taraflarından somut teklifler bekliyoruz." diyerek bu toplantının karar sürecinde kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücretin, 23-27 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek dördüncü toplantının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, tüm tarafların uzlaşısıyla bir karara varması hedefleniyor.

Milyonların Gözü Komisyonun Kararında

2025 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için süren bu görüşmeler, çalışanlar ve işverenler açısından büyük önem taşıyor. Bakanlık, sürecin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlediğini vurgularken, milyonlarca kişi yeni ücretin açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

2025 ASGARİ ÜCRET BUGÜN BELLİ OLACAK MI?

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI OLACAK MI?

Işıkhan, Asgari ücret 4. toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." cevabını verdi.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 4. tarihi belli oldu.

Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek, toplantı sonrası alınan kararın açıklanması bekleniyor.