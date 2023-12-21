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Ekonomi

Son dakika asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte kalem kalem değişecek o ücretler

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışan 'Son dakika asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorusunu aratmaya başladı. 'Son dakika asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap arayan milyonlarca insan arama motorlarına yüklendi. Merak konusu olan yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek. İşte yeni yılda belli olacak asgari ücretler birlikte artacak ödemeler...

AA21 Aralık 2023 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Son dakika asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte kalem kalem değişecek o ücretler
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Yeni yılda belli olacak asgari ücret milyonlarca kişinin merak olduğu konular arasına girdi. 7 milyondan fazla çalışan "Son dakika asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramaya başladı. Buna göre, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTACAK

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.

STAJYER ÖĞRENCİLER DAHA FAZLA PARA ALACAK

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak.

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek.

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişecek.

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