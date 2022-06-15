Son dakika: Asgari ücrete zam ile ilgili gelişmeler milyonlarca işçi tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." dedi. Bu açıklama sonrasında "Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz'da Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?" gibi sorular gündeme geldi. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Temmuz zammı ile ilgili yaptığı açıklama milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı.

Asgari ücretle ilgili bir son dakika açıklaması da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖZLER TEMMUZ AYINDA

Bakan Bilgin, temmuz ayında enflasyon farkı, ücretlerde yeni düzenlemelerle bütün kesimlerin rahatlayacağını açıkladı.

Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." dedi.

Temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete zam beklentisinin de kesinleşmesi bekleniyor.

TEMMUZ'DA ENFLASYON FARKI

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu, refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye Ekonomi Programı'nı kararlılıkla uygulayacağız. Bu konuda her gün yeni bir adım atıyoruz. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını Türk lirasına yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Temmuz ayında enflasyon farklarıyla Ocak ayıyla ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğim Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.