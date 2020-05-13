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Ekonomi

Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: 525 milyar lirayı buldu

Bakan Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır.' dedi.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:00 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:32
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır.

Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir.

İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir

Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir.

Otomobil durağa çarptı, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

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