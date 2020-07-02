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  • Son dakika... Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı
Ekonomi

Son dakika... Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı

Bakan Albayrak, 'Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı.' dedi.

02 Temmuz 2020 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 11:46
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" dedi.

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