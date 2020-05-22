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Ekonomi

Son dakika... Bakan Albayrak: 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız

Bakan Albayrak, 'Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız.' dedi.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:45 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:49
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." dedi.

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