22 Mayıs 2020 Cuma 14:45 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:49

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." dedi.

