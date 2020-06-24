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Ekonomi

Son dakika... Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak.' dedi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 12:15
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." dedi.

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