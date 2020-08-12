AA 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:26 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'in yeni görüntülerini paylaştı.

Bakan Dönmez mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."

ORUÇ REİS'İN FAALİYET SAHASI

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.

Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edilmişti. Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

TÜRKİYE'DEN BÖLGESEL VE KAPSAMLI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Ankara, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle savunmaya devam ederken, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı iş birliği çağrısı yapıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümüne hazır olduğunu, kimsenin toprağında, denizinde ve meşru çıkarlarında gözü olmadığını yinelemişti.

Erdoğan, "Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan birtakım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyor." ifadesini kullanmıştı.