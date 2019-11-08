Son dakika... Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz
Bakan Pekcan, 'İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz' dedi.
- AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi.
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