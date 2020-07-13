AA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:25 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin mayıs ayında aylık yüzde 17.4 artmasına ilişkin Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Bakan Varank, "Mayıs ayı sanayi üretimi, beklentilerimiz dahilinde yıllık bazda düşerken, nisana göre %17,4 yükseldi. Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk; endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 19,9 azaldı, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 30,6 düşüş gösterdi.

- SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 17,4 arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti.