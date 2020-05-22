İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7984
  • EURO
    7,4206
  • ALTIN
    379.312
  • BIST100
    102397
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Son dakika... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Ekonomi

Son dakika... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İHA22 Mayıs 2020 Cuma 10:00 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 10:22
ABONE OL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak’ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti.

6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

5 uçaklık filoyla kurulmuştu… Dünyanın en çok ülkesine uçan THY 87 yaşında!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.