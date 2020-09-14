14 Eylül 2020 Pazartesi 11:13 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:13

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle uluslararası piyasalarda benzine indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 11 kuruş indirim geldi. Peki indirim sonrası benzin litresi ne kadar olacak? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de indirim öncesi ve sonrası benzin fiyatları

Benzin fiyatlarına yapılacak olan indirim öncesi mazot fiyatlarına da 17 kulruşluk indirim gelmişti. İşte indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları

MAZOT FİYATLARI

Motorinin litresi ise İstanbul’da 5,88 TL’de, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5,95 TL’den satılıyor.

BENZİN FİYATLARI (İNDİRİMSİZ)

İstanbul: 6,70 TL

Ankara: 6,75 TL

İzmir: 6,76 TL

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 6,59 TL

Ankara: 6,64 TL

İzmir: 6,65 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorin ve benzin fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

Türkiye`de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır.