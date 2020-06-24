24 Haziran 2020 Çarşamba 18:09 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 18:12

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş zam yapıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin zammı bu gece saatleri itibariyle başlayacak. Benzin yeniden 7 lira sınırına dayanacak. İşte benzin zammıyla ilgili detaylar...

Geçtiğimiz hafta pompaya yansıyan zam 32 - 37 kuruş olmuştu. Bu gelişme sonrası Benzin ve motorin fiyatları yükseldi. Koronavirüs normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında artış yaşanıyor. Küresel çapta petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatları dolardaki hareketlenmeye bağlı olarak da artıyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Benzin fiyatları yeniden değişecek. Akaryakıtta zam sonrası ve öncesi benzin fiyatları ne kadar olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de zam sonrası benzin fiyatları...

Benzinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 6.39 TL’den Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.46 TL’den satılıyor.

MAZOTA ZAM VAR MI?

Bu itibaren benzinde 12 kuruşluk fiyat artışı yapıldı. Mazota ise zam yapılmadı. Motorine geçen hafta 32 kuruş zam gelmişti.

Gece yarısından itibaren geçerli olan zamlı fiyatlar, pompaya yansıyacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul,İzmir ve Ankara'da ne kadar olacak? İşte zamlı benzin fiyatları...

ZAMSIZ BENZİN FİYATLARI

İSTANBUL

Kurşunsuz Benzin 6,39

İZMİR

Kurşunsuz Benzin: 6,46 TL

ANKARA

Kurşunsuz Benzin 6,46 TL

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI

İSTANBUL

Kurşunsuz Benzin 6,51

İZMİR

Kurşunsuz Benzin: 6,58 TL

ANKARA

Kurşunsuz Benzin 6,58 TL

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

Türkiye`de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır.