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Ekonomi

Kamu işçilerinin 2022 ilave tediye süreleri belli oldu

2022 ilave tediye süreleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihlerinin birinci yarısı 4 Temmuz, ikinci yarısı ise 16 Aralık olarak belirlendi.

24 Haziran 2022 Cuma 03:45 - Güncelleme:
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Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

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