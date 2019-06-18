Son dakika Halkbank Enflasyona Endeksli Konut Kredisi başlattı mı? Halkbank Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir?
Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile ilgili bir son dakika açıklaması da Halkbank’tan geldi. Halkbank da ev sahibi olmak isteyen müşterilerine enflasyona endeksli konut kredisi sağlayacağını duyurdu. Böylelikle vatandaşa ‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ sağlayan bankaların sayısı Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan sonra üçe yükselmiş oldu. Peki, Halkbank Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi kampanyasının dezavantajları neler? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi kampanyasının avantajları neler? Konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…
Halkbank Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi kampanyasının dezavantajları neler? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi kampanyasının avantajları neler? Sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile ilgili bir son dakika açıklaması da Halkbank’tan geldi. Halkbank da ev sahibi olmak isteyen müşterilerine enflasyona endeksli konut kredisi sağlayacağını duyurdu. Kredinin bir diğer avantajı ise sabit faizli konut kredisi paketlerinde olduğu gibi erken kapatma cezası olmadan krediyi dilediğiniz anda kapatmanıza olanak vermesi. Bunu gibi bir çok avantajı bulunuyor. Ayrıca, Azami faiz oranı belirleneceği için enflasyon rakamları rekor yükselişler gösterse dahi vatandaş yüksek faizlerden korunacak. Konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…
ENFLASYONA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASININ DEZAVANTAJLARI NELER?
Kampanyanın kredi faiz oranının şuanki normal kredi oranlarından daha yüksek olması.
Temmuz'da yapılacak S-400 savunma sistemi alımı sonrası dolar kurunda yaşanabilecek ani ve hızlı yukarı yönlü hareketlilik ile enflasyonun yükselme riskinin bulunması.
Türkiye gerçeği olarak ekonomide istikrarın dalgalı seyretmesi, dolar kuru atakları
ENFLASYONA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASININ ANAVTAJLARI NELER?
Öncelikle bu yeni kampanya bankaların konut kredisi yapılandırma başvurularını reddetmesi nedeni ile kredi faizleri düşer mi beklentisine girerek kredi çekemeyen kişilere hitap ediyor.
Çünkü seçilen periyodlara göre kredi faizleri 3, 6 ya da 12 aylık dönemlerde yeniden güncelleniyor ve enflasyon oranlarında düşüş yaşanırsa kredi faizleri de düşüyor.
Kredinin bir diğer avantajı ise sabit faizli konut kredisi paketlerinde olduğu gibi erken kapatma cezası olmadan krediyi dilediğiniz anda kapatmanıza olanak vermesi.
Yine isteyen kişiler diledikleri anda değişken faizli ve enflasyona endeksli kredi paketlerini sabit faizli konut kredisi paketine çevirebiliyor.
Azami faiz oranı belirleneceği için enflasyon rakamları rekor yükselişler gösterse dahi vatandaş yüksek faizlerden korunacak.
Enflasyon oranlarının en geç 1 sene sonra aşağıya çekilmesinin ardından bugün ucuz konut fiya ile enflasyonun her zaman bir gecede zirve yapma riskinin olması
Enflasyon düşene kadar yüksek faiz oranları ile kredi kullanılacak olması.
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