Son dakika Halkbank Enflasyona Endeksli Konut Kredisi başlattı mı? Halkbank Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir?

Halkbank Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi kampanyasının dezavantajları neler? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi kampanyasının avantajları neler? Sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile ilgili bir son dakika açıklaması da Halkbank’tan geldi. Halkbank da ev sahibi olmak isteyen müşterilerine enflasyona endeksli konut kredisi sağlayacağını duyurdu. Kredinin bir diğer avantajı ise sabit faizli konut kredisi paketlerinde olduğu gibi erken kapatma cezası olmadan krediyi dilediğiniz anda kapatmanıza olanak vermesi. Bunu gibi bir çok avantajı bulunuyor. Ayrıca, Azami faiz oranı belirleneceği için enflasyon rakamları rekor yükselişler gösterse dahi vatandaş yüksek faizlerden korunacak. Konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

ENFLASYONA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASININ DEZAVANTAJLARI NELER?

Kampanyanın kredi faiz oranının şuanki normal kredi oranlarından daha yüksek olması.

Temmuz'da yapılacak S-400 savunma sistemi alımı sonrası dolar kurunda yaşanabilecek ani ve hızlı yukarı yönlü hareketlilik ile enflasyonun yükselme riskinin bulunması.

Türkiye gerçeği olarak ekonomide istikrarın dalgalı seyretmesi, dolar kuru atakları

ENFLASYONA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASININ ANAVTAJLARI NELER?

Öncelikle bu yeni kampanya bankaların konut kredisi yapılandırma başvurularını reddetmesi nedeni ile kredi faizleri düşer mi beklentisine girerek kredi çekemeyen kişilere hitap ediyor.

Çünkü seçilen periyodlara göre kredi faizleri 3, 6 ya da 12 aylık dönemlerde yeniden güncelleniyor ve enflasyon oranlarında düşüş yaşanırsa kredi faizleri de düşüyor.

Kredinin bir diğer avantajı ise sabit faizli konut kredisi paketlerinde olduğu gibi erken kapatma cezası olmadan krediyi dilediğiniz anda kapatmanıza olanak vermesi.

Yine isteyen kişiler diledikleri anda değişken faizli ve enflasyona endeksli kredi paketlerini sabit faizli konut kredisi paketine çevirebiliyor.

Azami faiz oranı belirleneceği için enflasyon rakamları rekor yükselişler gösterse dahi vatandaş yüksek faizlerden korunacak.

Enflasyon oranlarının en geç 1 sene sonra aşağıya çekilmesinin ardından bugün ucuz konut fiya ile enflasyonun her zaman bir gecede zirve yapma riskinin olması

Enflasyon düşene kadar yüksek faiz oranları ile kredi kullanılacak olması.

HALKBANK: MÜŞTERİLERİN SATIN ALMA KARARLARINI ERTELEMELERİNİ İSTEMİYORUZ

Halkbank'ın Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranları, müşteri tercihine göre her 6 ya da 12 ayda bir otomatik güncellenecek. Güncelleme döneminde, bulunulan aydan bir önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan TÜFE'deki yıllık yüzde değişim oranına banka tarafından sözleşmede belirlenen marj oranı eklenecek ve böylece geçerli faiz oranı oluşturulacak.

Diğer taraftan, kredi için müşterileri koruyan bir azami faiz oranı da belirlenecek ve değişim dönemlerinde hesaplanacak yeni faiz oranı azami faiz oranını aşamayacak. Ayrıca kredisini erken ödemek isteyen müşterilerden "erken ödeme tazminatı" tahsil edilmeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık faaliyetleri kapsamında müşterilerinin lehine her türlü özel ürünü geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin dengelenme sürecinde attığımız adımlarla piyasaları rahatlatırken, enflasyon oranlarındaki düşüş beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünlerle de müşterilerimize kolaylıklar sunmaktayız. Enflasyonun düşüş trendine girdiği bu süreçte, müşterilerimizin faiz oranlarından etkilenerek satın alma kararlarını ertelemelerini istemiyoruz. Uygun koşullarıyla konut taleplerini öne çekmesini amaçladığımız Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünümüzle müşterilerimize ve ekonomimize destek olmaya devam etmekteyiz. El birliği yaptığımız ölçüde ekonomimiz daha da iyiye gidecek, doğru yatırımları doğru zamanda yapanlar ekonomimiz güçlendikçe daha fazla kazanacaktır."