12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7484
  • 6,3346
  • 271.109
  • 107611
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Son dakika... Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu.
 
Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:
 
Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz.
 
Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı.
 
İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü.
 
Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda.
 
11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir.
 
 

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Cibuti’yi selden koruyacak barajı Türkiye inşa etti

Cibuti’yi selden koruyacak barajı Türkiye inşa etti

Ünlü piyanist Anjelika Akbar: Türkiye kalbimi besliyor

Ünlü piyanist Anjelika Akbar: Türkiye kalbimi besliyor

Antalya'da üretildi, Putin'e hediye edilecek

Antalya'da üretildi, Putin'e hediye edilecek

Bakan Kurum: Edirne'den Gürcistan’a kadar yapılacak

Bakan Kurum: Edirne'den Gürcistan’a kadar yapılacak

Viyana’daki cinayette yeni iddia

Viyana’daki cinayette yeni iddia
 

POPÜLER HABERLER

Türk yolculara skandal muamele!

Türk yolculara skandal muamele!

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

'Yılın Fotoğrafları' belirlenecek

'Yılın Fotoğrafları' belirlenecek

Ülke ülke gezip topladı! Şimdi bütün dünyaya satıyor

Ülke ülke gezip topladı! Şimdi bütün dünyaya satıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA