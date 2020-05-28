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Ekonomi

SON DAKİKA! Kafeler ne zaman açılıyor? Başkan Erdoğan Restoran ve kafelerin açılış tarihini açıkladı

Kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs kısıtlamalarının büyük bölümü kaldırıldı. Artık normalleşme sürecinin başladığını ilan eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? sorusunun da yanıtını verdi. Kabinenin son dakika kararına göre göre kaldırılan kısıtlamalara restoranlar da dahil edildi. İşte restoran, lokanta ve kafelerin açılış tarihi

28 Mayıs 2020 Perşembe  20:47 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 20:47
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Sosyal hayatın vazgeçilmezi haline gelen ve uzun süredir kapalı olan kafeler ne zaman açılacak? Kafe işletmecileri ile restoran ve kafelerin müdavimlerinin gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yapacağı son dakika açıklamasındaydı. 

Başkan, kameralar karşısına geçtiğinde koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamaların büyük bir çoğunluğunun kaldırıldığını resmen ilan etti. Birçok kısıtlama 1 Haziran itibarıyla kaldırılıyor. 

Bu kapsamda sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasaklarının yanında merak edilenlerin başında kafeler ne zaman açılacak sorusu geliyordu.  Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının içerisinde bu sorunun da yanıtı vardı. 

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı son dakika açıklamalarında kafelerin 1 Haziran'dan itibaren saat 22'ye kadar açık olabileceğini ilan etti. 

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan ayrıca açıklamasında "Restoran, hastane, çay bahçeleri, yüzmeli havuzları gibi işletmelerin de belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayabileceğini belirtebiliriz "dedi. 

BİR TEK İSTİSNA DIŞINDA...

Başkan Erdoğan açıklamasında kafelerin açılış tarihini belirtirken nargile satışının yasak olmaya devam edeceğini aktardı.

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