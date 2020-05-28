SON DAKİKA! Kafeler ne zaman açılıyor? Başkan Erdoğan Restoran ve kafelerin açılış tarihini açıkladı

28 Mayıs 2020 Perşembe 20:47 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 20:47

Sosyal hayatın vazgeçilmezi haline gelen ve uzun süredir kapalı olan kafeler ne zaman açılacak? Kafe işletmecileri ile restoran ve kafelerin müdavimlerinin gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yapacağı son dakika açıklamasındaydı.

Başkan, kameralar karşısına geçtiğinde koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamaların büyük bir çoğunluğunun kaldırıldığını resmen ilan etti. Birçok kısıtlama 1 Haziran itibarıyla kaldırılıyor.

Bu kapsamda sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasaklarının yanında merak edilenlerin başında kafeler ne zaman açılacak sorusu geliyordu. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının içerisinde bu sorunun da yanıtı vardı.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı son dakika açıklamalarında kafelerin 1 Haziran'dan itibaren saat 22'ye kadar açık olabileceğini ilan etti.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan ayrıca açıklamasında "Restoran, hastane, çay bahçeleri, yüzmeli havuzları gibi işletmelerin de belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayabileceğini belirtebiliriz "dedi.

BİR TEK İSTİSNA DIŞINDA...

Başkan Erdoğan açıklamasında kafelerin açılış tarihini belirtirken nargile satışının yasak olmaya devam edeceğini aktardı.