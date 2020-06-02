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Ekonomi

Son dakika... Kamu katılım finans kuruluşlarından 4 yeni finansman paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın açıkladığı kredi paketlerinin ardından kamu katılım finans kuruluşları da, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Ziraat ve Vakıf katılım bankaları, kamu bankalarıyla aynı koşullarla konut, taşıt, tatil ve sosyal destek kredileri verecek.

AA02 Haziran 2020 Salı 09:44 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 09:57
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Kamu katılım finans kuruluşları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt finansmanlarında azami limit 150 bin TL olacak.

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