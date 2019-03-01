Son Dakika KOBİ kredi paketi açıklaması! KOBİ destek kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ değer kredisi veren bankalar hangileri? KOBİ değer kredisi alma şartları nelerdir? Bakan Berat Albayrak, geçen hafta geleceğini duyurduğu KOBİ’lere destek paketini açıkladı. 25 milyar TL’lik kredi paketinin ayrıntılar belli oldu. Bakan Albayrak’ın müjdeli haberinin ardından vatandaşlar ne kadar KOBİ destek kredisi alabileceklerini, hangi bankaların KOBİ destek verdiğini araştırmaya başladı. Bakan Albayrak'ın açıklamasına göre, 125 milyon liraya kadar cirosu olan tüm kobilerin kullanabileceği kredi 6 ay anapara ödemesiz ve 36 vadeye sahip. Kredinin faizi ise aylık 1.54, yıllık yüzde 18.48 oldu. Peki KOBİ desteği nasıl alınır? İşte haberimizle ilgili detaylar?

Kobi Değer Kredisi-2 şeklinde sunulan pakete göre kobilere toplam 25 milyar liralık finansman sağlanacak. 17 bankanın katılımıyla oluşturulan Kobi Değer Kredisi-2 için Hazine ve Maliye Bakanlığı 20 milyar lira kefalet desteği sunuyor.

KOBİ DEĞER KREDİ KAÇ PARA?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni KOBİ destek paketini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz.

Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz."

Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz.



Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/YgywybkWuh — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 Mart 2019

KOBİ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Kobi destek kredisi 2019 başvuru şartları nedir sorusu araştırılıyor. Kobi kredisi veren bankalar hangileri? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve burada binlerce KOBİ'nin merakla beklediği yeni haberleri açıkladı. KOBİ'leri ayağa kaldıracak olan kredi paketi için bankalar birliği ve 13 banka destek veriyor. Peki hangi bankalar KOBİ'lere destek olacak, kredi alma şartları neler olacak? Bakan Albayrak bu kredi paketi için "reel ekonomimiz açısından çok önemli" dedi.

KOBİ DEĞER KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

KOBİ değer kredisi veren 17 banka olduğu açıklandı. Daha önce yapılan KOBİ Değer Kredisi Projesini 13 banka desteklemişti. Bu bankalar arasında Şekerbank'ta bulunuyordu.

Ocak ayındaki projeyi desteklen bankalar şunlardı:

Albaraka,

Alternatif Bank,

Denizbank,

QNB Finansbank,

Garanti Bankası,

Vakıfbank,

Ziraat Bankası,

TEB,

Halkbank,

Vakıf Katılım Bankası,

Yapı Kredi,

Şekerbank,

Ziraat Katılım

KOBİ NEDİR?

KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 24 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler arasında, KOBİ tanımının kriterlerinden “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltilirken, yıllık çalışan personel sayısı üst limiti 250 çalışan olarak korunmuştur.

Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki ekonomik birim ve girişimlerin tanımları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik ölçekleme ve tanımlamalar aşağıdaki şekildedir:

Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 3 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme tanımında daha önceden 1 milyon TL olan satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti 3 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 8 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 25 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 40 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 125 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte dominant etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına sahip olması ya da kendisinin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına başka bir işletmenin dominant bir etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılmaktadır.

KOBİ’lerin girişim sermayesi ve melek yatırımcılardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bazı gerçek kişiler bu kapsamdan muaf tutulmuştur. Yine bir işletmenin

KOBİ olabilmesi için bir kamu kurum ya da kuruluşun, işletmenin hissesinin %25’inden fazlasına sahip olmaması gerekmektedir.