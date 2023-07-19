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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu faiz kararını bir önceki hafta yüzde 15 seviyesine yükseltmişti.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı tarih belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre temmuz ayı faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE KADAR OLACAK?

Toplantıya yönelik beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,5 ile yüzde 21,5 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 28,5

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,5 oldu.

Geçen ay, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

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