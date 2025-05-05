Son dakika: Nisan ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2025 Nisan ayı enflasyon oranı kaç?

TÜİK'in Nisan 2025 enflasyon verileri için geri sayım başladı. Nisan ayı enflasyon verileri, hem tüketici fiyatları hem de kira artış oranlarını doğrudan etkileyecek. Açıklanacak enflasyon oranı, yalnızca kira zamlarını değil; Faiz politikalarını, Döviz kurunu, Hazine tahvili getirilerini ve genel olarak ekonomik güveni de doğrudan etkileyecek. Bu nedenle piyasalar, TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı verileri büyük dikkatle takip ediyor. Peki, enflasyon rakamları belli oldu mu? 2025 Nisan enflasyon oranı kaç oldu? İşte detaylar...

NİSAN AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi bu ay da merakla beklenen enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. 3 Mayıs tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Nisan 2025 enflasyon oranı 5 Mayıs Pazartesi saat 10.00'da duyurulacak. Aylık TÜFE beklentisi yüzde 3,07 olarak öne çıkarken, yıllık enflasyonda ise yukarı yönlü bir hareket öngörülüyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından kira artış oranı da netleşecek.

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Türkiye'de ekonomik gündemin en önemli verilerinden biri olan enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yani 5 Mayıs Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak. Normalde her ayın 3'ünde yayımlanan veriler, bu kez hafta sonuna denk geldiği için yeni haftanın ilk iş gününe kaldı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Nisan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre enflasyon beklentileri yukarı yönlü güncellendi.

KİRA ARTIŞ ORANI DA NETLEŞECEK

Nisan ayı TÜFE oranının belli olmasıyla birlikte, konut kiralarında uygulanacak azami artış oranı da şekillenmiş olacak. Özellikle konut sahipleri ve kiracılar açısından bu veri büyük önem taşıyor.

Bilindiği üzere, konut kira artışları son açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi üzerinden hesaplanıyor.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. 3 Mayıs hafta sonuna denk geldiği için Nisan ayı enflasyon oranları 5 Mayıs Pazartesi bugün saat 10.00'da belli olacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.