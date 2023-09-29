Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektöründe 2023'te denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44'üne, toplam 78 milyon 530 bin 902 lira idari ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teknolojinin hızlı gelişmesi, dijitalleşmenin yaygınlaşması ve salgın sonrasında tüketici alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle, e-ticaretin genel ticarete oranının her geçen gün arttığı kaydedildi.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 2022 verilerine göre, Türkiye'de e-ticaretin genel ticarete oranının 2019'da yüzde 9,8 olduğu, bunun 2020'de yüzde 15,7'ye, 2022'de yüzde 18,6'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, "Aynı zamanda 2022 itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109'luk artışla 800,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Sipariş adedi ise 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyondan, 4 milyar 787 milyona yükseldi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, e-ticarette satıcının kimliği ile malın fiziki kontrolünün yapılmamasının tüketicilerin daha fazla korunması ihtiyacını ortaya çıkardığına işaret edilerek, Bakanlığın yaptığı çalışmalarla hem tüketicileri hem de firmaları bilgilendirdiği vurgulandı.

Bu çalışmaların yanında tüketici şikayet başvuruları ve hakem heyeti verileri üzerinden analizler yapıldığı, bunun sonucunda gerçekleştirilen denetimler ve e-ticaret sektöründe firmaların mevzuata uyum süreçlerinin kontrolüyle tüketici mağduriyetlerinin önlenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacıyla ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı şekilde denetlenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 lira idari para cezası uygulandı."