Son dakika: Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu! Nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatıldı

09 Haziran 2020 Salı 14:27 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 14:27

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi ücret desteği sağlanıyordu. Alınan bir son dakika kararına göre; Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatıldı. İşten çıkarmalar da 3 ay daha yasaklandı. İşte son dakika yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları...

Yeni istihdam kalkanı paketi kapsamında alınan son dakika kararıyla Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği 3 ay daha verilecek. Her ayın ilk haftası hesaplara yatan Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemeleri ayın 8’inde başladı. Son dakika gelişmesiyle bu ödemeler 3 ay daha uzatıldı. Bugünden itibaren önümüzdeki hafta Pazartesi gününe kadar ödemelerin tamamlanması bekleniyor.

Yeni düzenlemeler şöyle:

Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.

İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya gelmiş, detayları açıklamıştı.

Bakan Albayrak ayrıca, “Bu manada (istihdam) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok geniş kapsamlı ciddi bir paket hazırlığı içerisinde. Bizler de koordinasyon ve destek noktasında birlikte elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz. Bu manada belki 'İstikrar Kalkanı'ndan sonra normalleşmeyle birlikte inşallah 'İstihdam Kalkanı' diyebileceğimiz bir paketle inşallah bir hazırlık içerisinde piyasalara bu anlamda bir rahatlama sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.