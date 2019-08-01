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Son dakika... Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına düşürdü

Ziraat Bankası, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi faiz oranlarını indirdi. 500 bin TL'ye kadar konut kredilerinin faiz oranı, 0,99 olarak belirlendi.

  • DHA
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Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.
 
Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi. 
 

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