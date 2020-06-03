03 Haziran 2020 Çarşamba 11:09 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:09

Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde ABD’de yaşanan olaylar ve dolardaki düşüş sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Altın yatırımcıları her gün altın fiyatlarının durumunu araştırıp öğrenmek istiyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Cumhuriyet altın ne kadar oldu? Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 3 Haziran 2020 sabahında altının güne başladığı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI 3 HAZİRAN

Altın fiyatları son durum... 3 Haziran Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken gram altının fiyatı 372 liradan, çeyrek altın ise 612 liradan işlem görüyor. İşte, 3 Haziran çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020...

Gram altın: 372,07 Lira

Çeyrek altın: 612,90 Lira

Yarım altın: 1.226,90 Lira



Cumhuriyet altın: 2.441,60 lira

ONS altın: 1.722 TL