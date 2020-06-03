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Ekonomi

Son dakikka... Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında yaşanan artışlar enbe an takip ediliyor. Altın fiyatları her gün değişerek ekonomide hareketliliğe neden oluyor. Yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın fiyatları, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti. Buna göre altın bugün ne kadar oldu? İşte 3 Haziran 2020 çeyrek altın, gram altın ve güncel altın fiyatları...

03 Haziran 2020 Çarşamba  11:09 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:09
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Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde ABD’de yaşanan olaylar ve dolardaki düşüş sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Altın yatırımcıları her gün altın fiyatlarının durumunu araştırıp öğrenmek istiyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Cumhuriyet altın ne kadar oldu? Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 3 Haziran 2020 sabahında altının güne başladığı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI 3 HAZİRAN

Altın fiyatları son durum... 3 Haziran Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken gram altının fiyatı 372 liradan, çeyrek altın ise 612 liradan işlem görüyor. İşte, 3 Haziran çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020...

Gram altın: 372,07 Lira

Çeyrek altın: 612,90 Lira

Yarım altın: 1.226,90 Lira

Cumhuriyet altın: 2.441,60 lira

ONS altın: 1.722 TL

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