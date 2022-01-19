Son hali ortaya çıktı! TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

19 Ocak 2022 Çarşamba 08:08 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 08:08

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. En son tamamladığımız çalışmaları merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. Videodaki görüntüler arasında 'bizi izlemeye devam edin' mesajı da yer aldı.