İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
Ekonomi

Sondaj kuyusundan müjde! 50 milyon metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi

Mısır, Nil Deltası'nda 50 milyon metreküplük yeni doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı. Keşfin, petrol sektörünün yabancı ortaklara olan borçlarını ödeme başarısı çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 13:33
ABONE OL

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Nil Deltası'nda günlük 50 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip yeni bir doğal gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu.

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nil Deltası'ndaki "Nidoco N-2" adlı sondaj kuyusundaki çalışmalar sonucunda yeni bir doğal gaz rezervinin keşfedildiği belirtildi.

Nil Deltası'nda keşfedilen yeni rezervin günlük 50 milyon metreküp kapasiteli olduğu aktarılan açıklamada, kuyunun İtalyan enerji şirketi "ENI" ile İngiliz British Petroleum "BP" şirketi tarafından işletileceği bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, bu keşfin mevcut sahalardaki üretim artışıyla birlikte, petrol sektörünün yabancı ortaklara olan borçlarını ödeme başarısı çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bedevi, Mısır petrol sektörünün yabancı ortaklarına olan borçlarının haziran ayı sonuna kadar tamamen ödeneceğine dikkati çekerek, bunun ülkenin ortaklarıyla güveni güçlendirme ve cazip bir yatırım ortamı oluşturma konusundaki kararlılığını yansıttığını vurguladı.

İtalyan Eni Şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

BP de 2021 yılında, Mısır açıklarındaki Batı Nil Deltası bölgesi projesinde yer alan Raven sahasında gaz üretimine başlandığını duyurmuştu.

Batı Nil Deltası projesi kapsamında daha önce 2017'de Taurus ve Libra sahaları, 2019'da da Giza ve Feyyum sahaları faaliyete geçmişti.

  • mısır
  • doğal gaz
  • Nil Deltası
  • keşif

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.