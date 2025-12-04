İSTANBUL 17°C / 9°C
Ekonomi

Sondajdan dev altın rezervi çıktı! Yozgat'ta 4 milyar dolarlık keşif

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yapılan sondaj çalışmasında 927 bin ons altın keşfedildi. Altının yaklaşık 4 milyar dolar değerinde olduğu olduğu belirtildi.

4 Aralık 2025 Perşembe 08:33
Sondajdan dev altın rezervi çıktı! Yozgat'ta 4 milyar dolarlık keşif
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yozgat'ta Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.

YOZGAT'TA 4 MİLYAR DOLARLIK ALTIN KEŞFİ

Daha sonra Yozgat'ın doğal gaz dağıtım şirketi Sürmeligaz'a uğrayan Ahlatcı, burada gazetecilere, yaklaşık 1,5 yıl önce Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketi Tüprag Madencilik'ten Sarıkaya'daki 7 sahayı, halka açık şirketleri Enerya'ya Ahlatcı Altın İşletmeleri olarak aldıklarını söyledi.

Sahaların devralınmasının ardından çalışmalara başladıklarını anlatan Ahlatcı, şöyle konuştu:

"Burada ne kadar rezerv olduğunu araştırmaya başladık. Bize devredilirken burada 250-300 bin ons civarında bir rezerv olduğu ifade edildi. Bunun üzerine iki şirket arasında yapılan pazarlıkla sahaları devraldık. Bağımsız bir şirket olan Mitos'a durum tespiti yapmaları için talimat verdik. Gerekli sondaj çalışmalarını onlar yaptı, biz de yürüttük. Çalışmaların ardından 7 sahanın yalnızca biri ile diğer sahanın bir bölümünde 927 bin ons altın tespit ettik. Henüz sondaj yapamadığımız alanlar da var. Oralarda da sondaj tamamlandığında rezerv miktarının artacağını düşünüyoruz. İnşallah 1,5 milyon ons seviyesine ulaşır. Bu, Yozgat'ımız için de çok önemli."

Ahlatcı, yeni kurulacak altın sahasında 1000 kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Bu haliyle altının yaklaşık 4 milyar dolar civarında olduğu bilgisini paylaşan Ahlatcı, bunun ekonomiye destek olacağını vurguladı.

Ahmet Ahlatcı, diğer 6 sahada da mevcut rezervi destekleyen ya da onun bir bölümünü oluşturan yeni rezervler tespit etmeyi beklediklerini ifade etti.

Sahadaki çalışmalara 50 kişilik ekiple başladıklarını aktaran Ahlatcı, "Sondaj çalışmaları devam ediyor. Kış dönemi yaklaşıyor olmasına rağmen çalışmaları sürdüreceğiz. İlk altını muhtemelen 1,5 yıl içinde ya da 2027'nin başlarında alırız diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

