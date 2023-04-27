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Ekonomi

Yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitleri güncellendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.

27 Nisan 2023 Perşembe 20:51 - Güncelleme:
Yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitleri güncellendi
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BDDK, elektrikli araçlar için verilen kredi limitlerini güncelledi. Buna göre 900 bin ile 1.8 milyon TL arasındaki elektrikli otomobillerde yüzde 50 kredi 36 ay vadeyle verilecek.

BDDK, elektrik motorlu taşıtlar için yeni kredi düzenlemesi getirdi.

Yeni düzenlemeye göre nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçların yüzde 70'ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.

900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.

Öte yandan 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30'una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.

2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20'sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak.

Öte yandan 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar için kredi kullanılamayacak. Buna göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili Togg'u almak isteyenler için "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak" açıklamasını yapmıştı.

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