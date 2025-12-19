İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8112
  • EURO
    50,185
  • ALTIN
    5957.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sonuçları kendileri için bir felaket! DIKO Başkanı: Projenin çöküşü Türkiye'nin zaferi olacak
Ekonomi

Sonuçları kendileri için bir felaket! DIKO Başkanı: Projenin çöküşü Türkiye'nin zaferi olacak

DIKO Başkanı Papadopoulos, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı projesinin çöküşünün Türkiye için jeopolitik bir zafer anlamına geleceğini bildirdi.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 09:56 - Güncelleme:
Sonuçları kendileri için bir felaket! DIKO Başkanı: Projenin çöküşü Türkiye'nin zaferi olacak
ABONE OL

Rum Demokrat Parti (DIKO) Başkanı Nikolas Papadopoulos, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında kablo ile elektrik bağlantısı projesiyle "Great Sea Interconnector" (GSI) ilgili Rum yönetimine önemli uyarılarda bulundu.

GSI elektrik şebekesi bağlantı projesinin geleceği konusunda bir kez daha alarm verdiğini belirten Papadopoulos, olası çöküşün Rum yönetimine hem ekonomik hem de jeopolitik olarak son derece savunmasız bir konuma getireceğini ve bunun da Türkiye'ye doğrudan fayda sağlayacağını belirtti.

"PROJENİN ÇÖKÜŞÜ TÜRKİYE'NİN ZAFERİ OLACAK"

Papadopoulos, Güney Kıbrıs'ın halihazırda göz ardı edilemeyecek belirli Avrupa ve uluslararası yükümlülükler üstlendiğini ve bunların bedelinin ağır olabileceğini söyledi.

Yunanistan'ın Bağımsız Elektrik İletim Operatörü'nün (IPTO) projenin uygulanması için 302 milyon euro harcadığını hatırlatan Papadopoulos, kablo tamamlanmasa bile Lefkoşa'nın en az 190 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Özellikle jeopolitik boyuta vurgu yapan Papadopoulos, GSI'nin terk edilmesinin "Türkiye için büyük bir jeopolitik zafer" ve enerji izolasyonu riski taşıyan Güney Kıbrıs için ciddi bir yenilgi anlamına geleceğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in projenin kurtarılması sorumluluğunu bizzat üstlenmeye çağıran DIKO Başkanı, GSI'nin başarısızlığının sadece ekonomik olarak değil, ulusal ve jeopolitik olarak da felaket sonuçlar doğuracağını ve Türkiye'nin bunun başlıca faydalanıcısı olacağını ileri sürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.