Sonunda anladılar: Türkiye'nin BRICS üyeliğine karşı çıkmak büyük risk

Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu Yunanistan'da bir analiz yazısıyla ele alındı.

Türkiye'nin BRICS'e yanaşmasının tek taraflı olarak alternatif eylem yolları izleme kararlılığını yansıttığını vurgulayan analiz yazısında, "Başvuru olumlu bir şekilde ilerlerse, Türkiye aynı anda hem NATO üyesi hem de AB adayı olan ilk BRICS üyesi olacaktır" denildi.

BRICS ittifakının G20 ve Avrupa Birliği'ne karşı denge unsuru olarak görüldüğüne atıfta bulunan yazıda, "Türkiye'nin BRICS'a katılma niyeti Ankara, Moskova ve Pekin arasındaki büyüyen ekonomik etkileşimi yansıtıyor. Bu entegrasyon süreci, ilgili tüm taraflar için stratejik bir değere sahiptir. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir orta güç olarak rolünü güçlendirir. Başka bir deyişle, "arada bir devlet" olarak Türkiye, BRICS gibi yeni kurumsal uyumlar ve Rusya ve Pekin'den kaynaklanan milyarlarca yatırımla stratejik esnekliğini artırabilir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin BRICS üyeliğine başvurmanın yanı sıra Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile de yakınlaşma arayışında olduğu bilgisine yer verildi.

Çoğu AB ve NATO üyesi Türkiye'nin BRICS açılımından rahatsız olacağı kaydedilen makalede, "Ancak Ankara'nın üyelik teklifine açıkça karşı çıkmayabilirler. Washington, Brüksel veya Atina için kabul edilmesi zor olsa da, Türkiye gibi orta güçlerin stratejik kaldıraçlara sahip olduğunu ve uluslararası ilişkilerde kurumsal esneklik kullandığını da kabul etmek gerekir. Ankara'nın gelişen bir BRICS ittifakındaki olası üyeliğine karşı çıkmak, nihayetinde siyasi faydalardan daha fazla stratejik risk içerebilir" değerlendirmesinde bulunuldu.