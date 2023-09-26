Sorunu kökten çözecek! Dev projenin yüzde 88'i tamamlandı

Sivas Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin birinci etabı geçen yıl tamamlanmıştı.

Pusat-Özen sulama şebekesinden alınan suyun 4 Eylül Barajı'na çelik boru ile aktarılması için geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında 14,8 kilometrelik derivasyon hattından arıtma tesisine su verilmeye başlandı.

Projenin ikinci etabı olan 36,5 kilometrelik hattın 30 kilometresi döşenirken, çalışmalar devam ediyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, isale hattındaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

"SU İSRAFININ ÖNÜNE GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

Bilgin, yaptığı açıklamada, 4 Eylül Barajı'nda geçen yıla oranla ciddi su artışı olduğunu belirterek, "Şehrimizin yaşadığı su sorununu en kısa sürede çözüme kavuşturmak için yoğun bir çalışma yürüttük. Kasım ayının ilk haftalarında proje tamamlanarak 4 Eylül Barajı'na bağlantısını tamamlayacağız." dedi.

Su tasarrufu konusuna dikkati çeken Bilgin, "Hep birlikte su israfının önüne geçmemiz gerekiyor. Hemşehrilerimizin bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

"HERHANGİ BİR SU PROBLEMİ YAŞANMASINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

DSİ Bölge Müdürü Aslan ise 4 Eylül Barajı'nda yaklaşık 1 aylık su kaldığını söyledi.

Geçen yıl Pusat-Özen Barajı ile 4 Eylül Barajı arasında başlatılan isale hattı çalışmasının acil olan birinci kısmının tamamlandığını aktaran Aslan, "Kış aylarını oradan getirdiğimiz suyla geçirmiştik. Şu anda 1 aylık suyumuz kalmasına rağmen acil kısımda yaptığımız imalatlarla alakalı su takviyesine yeniden başlıyoruz. Herhangi bir su problemi yaşanmasını düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Proje hakkında da bilgi veren Aslan, şunları kaydetti:

"51,4 kilometrelik isale hattımızın 45 kilometresi tamamlandı, yaklaşık 6 kilometrelik bir imalatımız kaldı. Yıl sonuna kadar bu imalatı bitirip Sivas'ın orta vadede su problemini büyük oranda çözmüş olacağız. Şu anda Pusat-Özen Barajı'nda 53 milyon metreküp su bulunmakta. Yıllık ortalama 15 milyon metreküp civarı sulamada, 8 milyon metreküp civarı içmede su kullanılacağını düşünürsek gayet yeterli bir durumda. Barajımızdaki doluluk oranı geçen seneden daha iyi durumda. Sulamada yaptığımız iyileştirmeler ve sayaç işlemiyle birlikte tasarruf sağlayarak işlemlerimize devam ediyoruz."

Aslan, projede yüzde 88 fiziki gerçekleşme sağlandığını, en geç yıl sonunda tamamlanacağını anlattı.