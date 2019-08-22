Sosyal güvenlik sistemine BES desteği

Ülkemizde uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sunduğu avantajların Avrupa ülkelerinde bile olmadığına dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Türkiye’de BES sadece bireylerin değil OKS ile tüm çalışanların da geleceklerini planladıkları bir yapı haline geldi. %25 devlet katkısı ile yatırdığınız her 100 liraya devlet de 25 lira katkıda bulunuyor. Emeklilik günlerinize bugünden benzeri bulunmayan bir yatırım yapabiliyorsunuz. SGK’yı tamamlayan BES ile hem kendi geleceğinize hem de 18 yaş üstü çocuklarınızın da geleceğine yatırım yapabilirsiniz” dedi. Günümüzün en uygun tasarruf aracının BES olduğunu aktaran Ayhan Sincek, “BES, geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak mümkün. Aylık katkı paylarının yanı sıra elde kalan paraları da dönem dışında bireysel emeklilik hesabınıza ek katkı payı olarak aktarıp buradaki tasarrufunuzu ve kazancınızı artırabilirsiniz. BES, küçük birikimlerle uzun vadede büyük tasarrufları ulaşmak isteyenler için en uygun tercih. Asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli plan yapmak ve geleceği düşünmek” diye konuştu.

GENÇLER İÇİN FIRSAT

Özellikle gençlerin erkenden BES’e katılmasını öneren Sincek, “Gençlerimizin gelirleri arttıkça ödedikleri katkı paylarını artırabilirler. Bu hayallerinin gerçekleşmesine vesile olabilir. Günübirlik değişimlerden ve dönemlik dalgalanmalardan kaygı duymadan, %25 devlet katkısı ve fon getirisi ile böylesine uzun soluklu bir sistemin içerisinde olmak paha biçilemez” dedi.