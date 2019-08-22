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Sosyal güvenlik sistemine BES desteği

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek; SGK, OKS ve BES temelleri üzerinde yükselen sosyal güvenlik sisteminin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen düzenlemelerle yeni bir döneme gireceğini belirtti.

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Ülkemizde uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sunduğu avantajların Avrupa ülkelerinde bile olmadığına dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Türkiye’de BES sadece bireylerin değil OKS ile tüm çalışanların da geleceklerini planladıkları bir yapı haline geldi. %25 devlet katkısı ile yatırdığınız her 100 liraya devlet de 25 lira katkıda bulunuyor. Emeklilik günlerinize bugünden benzeri bulunmayan bir yatırım yapabiliyorsunuz. SGK’yı tamamlayan BES ile hem kendi geleceğinize hem de 18 yaş üstü çocuklarınızın da geleceğine yatırım yapabilirsiniz” dedi. Günümüzün en uygun tasarruf aracının BES olduğunu aktaran Ayhan Sincek, “BES, geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak mümkün. Aylık katkı paylarının yanı sıra elde kalan paraları da dönem dışında bireysel emeklilik hesabınıza ek katkı payı olarak aktarıp buradaki tasarrufunuzu ve kazancınızı artırabilirsiniz. BES, küçük birikimlerle uzun vadede büyük tasarrufları ulaşmak isteyenler için en uygun tercih. Asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli plan yapmak ve geleceği düşünmek” diye konuştu. 

GENÇLER İÇİN FIRSAT

Özellikle gençlerin erkenden BES’e katılmasını öneren Sincek, “Gençlerimizin gelirleri arttıkça ödedikleri katkı paylarını artırabilirler. Bu hayallerinin gerçekleşmesine vesile olabilir. Günübirlik değişimlerden ve dönemlik dalgalanmalardan kaygı duymadan, %25 devlet katkısı ve fon getirisi ile böylesine uzun soluklu bir sistemin içerisinde olmak paha biçilemez” dedi.

EMEKLiLiKTE ENTEGRE YAPI

Ayhan Sincek emeklilik fonlarının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında yeni bir döneme girmesini beklediklerini belirterek “Kıdem tazminatının fon aracılığıyla yönetilmesi, OKS’de yaş sınırının kaldırılması, acil ihtiyaçların sistemden çıkmadan karşılanması ve işveren katkısının artırılması düzenlemelerle emeklilikte daha entegre bir yapıya geçiliyor. Tasarrufların yönetiminin BES üzerinden yapılması ile insanlar tasarrufları üzerinde daha fazla söz sahibi olacaklar”  dedi.

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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