Sosyal konut projesi başvuru şartları, geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Özellikle yeni evlenecek olan çiftler için öncelik tanınacak olan TOKİ projesinde 2+1 ile 3+1 dairelerin fiyatları 163 bin liradan başlayacak. Peki Sosyal konut projesi başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman? İşte ? TOKİ Sosyal konut projesinin detayları

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaşımda, yeni sosyal konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkânı olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacağı duyuruldu.

Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinin ne zaman başlayacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ sosyal konut projesine evi olmayan ve belirlenecek seviyenin altında geliri olan kişiler de başvurabilecek.

Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak sosyal konut projesinin başvuru şartları 13 Eylül'de duyrulacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ FİYATLARI NE KADAR?

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.