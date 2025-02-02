İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2025 Pazar / 4 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakan Kurum imzayı attı: 81 il valiliğine genelge gönderildi
Ekonomi

Sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakan Kurum imzayı attı: 81 il valiliğine genelge gönderildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Valilerden yeterli büyüklükte, öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi istendi.

Haber Merkezi 2 Şubat 2025 Pazar 12:16 - Güncelleme:
Sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakan Kurum imzayı attı: 81 il valiliğine genelge gönderildi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşlar için sosyal konut seferberliğini başlatıyor. Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum'un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa'daki 'konut hakkının' vurgulandığı genelgede, 'Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler' hükmü hatırlatıldı.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJELERİ YÜRÜTECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

NÜFUSA GÖRE KONUT YAPILACAK

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.

EĞİM VE ARAZİNİN YERLEŞİME UYGUNLUĞU GÖZETİLECEK

Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı: 100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu vb. etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

ALTYAPI VE ULAŞIM OLANAKLARINA YAKIN ALANLAR BELİRLENECEK

Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp Bakanlığa iletilmesi istendi.

İMAR PLANLARI VE ETÜT RAPORLARI İSTENDİ

Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.

312 BİN SOSYAL KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa etti. 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. 81 ilde 312 bin sosyal konutun yapımı sürüyor.

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği
  • Sosyal konut
  • Murat Kurum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.