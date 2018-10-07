Sosyal sorumlulukta Türkiye lideri

Kişisel bakım ve temizlik ürünleri alanında dünyanın ve Türkiye’nin pazar lideri, ABD merkezli P&G (Procter & Gamble), ülkemizde gerçekleştirdiği yatırımlar dışında birçok sosyal sorumluluk işine de imza atıyor. 181 yıldır dünyada, 31 yıldır ise Türkiye’de faaliyet gösteren marka, spora, çevreye ve sosyal hayata dair imza attığı projelerle öne çıkıyor.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile şirketin yatırımları dışında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerini konuştuk…

P&G’nin sosyal sorumluluk projelerinden bahseder misiniz

P&G olarak yaşamları iyileştiren çözümlerimiz ve farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz projelerle 181 yıldır dünyada 31 yıldır Türkiye’de içinde bulunduğumuz topluma katkı sunmak için çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk alanında ise özellikle eğitim, sağlık ve spor odaklı projelerimizle çocukların ve gençlerin özgüven gelişimine destek olma konusunda eşsiz bir rol oynuyoruz. Bu konuda esas amacımız başka şirketlerden farklılaşmak değil, dünden olumlu anlamda farklılaşmak. Bu doğrultuda birbirinden farklı alanlarda; ülke için değer yaratacak ve topluma katkı sağlayacak projelerimiz bulunuyor. Özetle bir kurumsal vatandaş olmak için çalışıyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı da 5 ana başlık altında gerçekleştiriyoruz; yönetişim, topluma katkı, cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve çevresel sürdürülebilirlik.

Bu kapsamda hayata geçirdiğiniz projelerden bahseder misiniz?

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok destek olduğumuz alanlardan biri spor. Bu doğrultuda yıllardır sürdürdüğümüz spor desteğini çeşitlendirerek ilerletmeye devam ediyoruz. 2014 yılında Türkiye’de TMOK işbirliği ile hayata gecen Olimpik Anneler projemiz ile Türkiye’de spor kültürünün gelişmesi ve çocukların spora yönlendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye genelindeki 300’den fazla yatılı bölge okulunun spor eşofmanlarını yeniledik. Bu sayede 50 bine yakın öğrencimize eşofman desteği sağladık.

Türk sporuna destekleriniz sürecek mi?

Head & Shoulders ile erkek basketbol liginin sponsoruyuz. Hasan Doğan tesislerinin ise tedarik destekçisiyiz. Bunlara ek olarak Gillette markamız dünyada sadece 2 tane milli takımın sponsorluğunu üstlenirken bunlardan biri de erkek milli futbol takımımız. Orkid markamız ile spora desteğimizi sürdürürken cinsiyet eşitliğine de değiniyoruz. Kendilerine destek olmaya devam edeceğiz.

Sosyal sorumluluk dışında hayata geçirdiğiniz projeler neler?

Sosyal sorumluluk programlarımızın yanı sıra şirket olarak içinde bulunduğumuz topluma afet/kriz durumlarında maksimum katkıyı sağlamak için de çalışıyoruz. Afet dönemlerinde hem kurtarma çalışmaları hem de sonrası rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak için destek oluyoruz. Bu çalışmalarımızla Kızılay tarafından iki altın madalya ile ödüllendirildik.