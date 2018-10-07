Sosyal sorumlulukta Türkiye lideri
Türkiye’de çevreye ve spora verdiği desteklerle ön plandaki P&G, sosyal sorumluluk alanında her geçen gün yeni bir projeye imza atıyor. P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu konuyla ilgili “Hayata geçirdiğimiz tüm projelerin sadece o günü değil, geleceği de iyileştirebilecek etkide olabilmesini önemsiyoruz” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Kişisel bakım ve temizlik ürünleri alanında dünyanın ve Türkiye’nin pazar lideri, ABD merkezli P&G (Procter & Gamble), ülkemizde gerçekleştirdiği yatırımlar dışında birçok sosyal sorumluluk işine de imza atıyor. 181 yıldır dünyada, 31 yıldır ise Türkiye’de faaliyet gösteren marka, spora, çevreye ve sosyal hayata dair imza attığı projelerle öne çıkıyor.
P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile şirketin yatırımları dışında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerini konuştuk…
P&G’nin sosyal sorumluluk projelerinden bahseder misiniz
P&G olarak yaşamları iyileştiren çözümlerimiz ve farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz projelerle 181 yıldır dünyada 31 yıldır Türkiye’de içinde bulunduğumuz topluma katkı sunmak için çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk alanında ise özellikle eğitim, sağlık ve spor odaklı projelerimizle çocukların ve gençlerin özgüven gelişimine destek olma konusunda eşsiz bir rol oynuyoruz. Bu konuda esas amacımız başka şirketlerden farklılaşmak değil, dünden olumlu anlamda farklılaşmak. Bu doğrultuda birbirinden farklı alanlarda; ülke için değer yaratacak ve topluma katkı sağlayacak projelerimiz bulunuyor. Özetle bir kurumsal vatandaş olmak için çalışıyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı da 5 ana başlık altında gerçekleştiriyoruz; yönetişim, topluma katkı, cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve çevresel sürdürülebilirlik.
Bu kapsamda hayata geçirdiğiniz projelerden bahseder misiniz?
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok destek olduğumuz alanlardan biri spor. Bu doğrultuda yıllardır sürdürdüğümüz spor desteğini çeşitlendirerek ilerletmeye devam ediyoruz. 2014 yılında Türkiye’de TMOK işbirliği ile hayata gecen Olimpik Anneler projemiz ile Türkiye’de spor kültürünün gelişmesi ve çocukların spora yönlendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye genelindeki 300’den fazla yatılı bölge okulunun spor eşofmanlarını yeniledik. Bu sayede 50 bine yakın öğrencimize eşofman desteği sağladık.
Türk sporuna destekleriniz sürecek mi?
Head & Shoulders ile erkek basketbol liginin sponsoruyuz. Hasan Doğan tesislerinin ise tedarik destekçisiyiz. Bunlara ek olarak Gillette markamız dünyada sadece 2 tane milli takımın sponsorluğunu üstlenirken bunlardan biri de erkek milli futbol takımımız. Orkid markamız ile spora desteğimizi sürdürürken cinsiyet eşitliğine de değiniyoruz. Kendilerine destek olmaya devam edeceğiz.
Sosyal sorumluluk dışında hayata geçirdiğiniz projeler neler?
Sosyal sorumluluk programlarımızın yanı sıra şirket olarak içinde bulunduğumuz topluma afet/kriz durumlarında maksimum katkıyı sağlamak için de çalışıyoruz. Afet dönemlerinde hem kurtarma çalışmaları hem de sonrası rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak için destek oluyoruz. Bu çalışmalarımızla Kızılay tarafından iki altın madalya ile ödüllendirildik.
500 milyon şişeyi geri dönüştürecek
Head&Shoulders, sularımızın kirliliğine dikkat çekmek amacıyla, global çapta yürüttüğü proje ile kıyılardan toplanan plastik atıklardan ‘Dünyanın ilk geri dönüştürülmüş şampuan şişesi’ni üretti. P&G olarak geri dönüştürülmüş şampuan şişesi gibi örneklerimiz ve geri dönüştürülmüş plastik kullanımını ikiye katlama hedefimizle kamuoyu nezdinde farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. 2018 yılının sonuna kadar Avrupa’daki şampuan şişesi üretiminin yüzde 20’sini geri dönüştürülmüş plastiklerden karşılamayı hedefliyoruz. Bu sayede 500 milyondan fazla şişeyi geri dönüşüme kazandırmış olacağız. P&G olarak yeşil bina kapsamındaki yeni ofisimizde sulama işleri için yağmur suyunun toplanmasını ve depolanmasını sağlıyoruz. Ofis içinde ise yüzde 40 enerji tasarrufu sağlayan LED lambalar tercih ediyoruz. Personel servislerinin güzergahında sağlanan iyileştirmeler ile karbon ayak izimizi olabildiğince düşürmeye çalışırken çalışma saatlerini de düzenleyerek yüzde 30 enerji tasarrufu sağlıyoruz.
30 yaş altı gençlere fırsatlar sunuyoruz
Girişimcilere destek veriyor musunuz?
Gençlere onların dilinden ulaşabilmek için 2014 yılı sonunda başlattığımız Banabak Hareketi, dört yılda 1 milyondan fazla üniversite öğrencisine doğrudan ve YouTube sayfasıyla da milyonlarca gence online olarak ulaştı. İnovatif bakış açımızı besleyebilmek içinse şirket içinde ‘Yap-Öğren-Değiştir’ mantığı ile hızın ön planda olduğu girişimci bir çalışma tarzını benimsiyor, start-up’larla bir araya geliyor, hatta farklı start-up’larla da işbirliği yapıyoruz. 30 yaş altı gençleri hedeflediğimiz Banabak uygulamamız, orta ve üst düzey kitleyi hedef alan sadakat programlarından ayrışıyor, gençlere istedikleri ve ihtiyaç duydukları kampanyaları sunuyor.
ÇALIŞANLARIN YÜZDE 52’Sİ KADIN
P&G çeşitliliğe çok önem veren bir şirket, bu çeşitliliğin ise bizim bir zenginliğimiz anlamına geldiğine inanıyoruz. Şirket içi programlarımız ve ulusal projelerimizle engelli bireylerin mevcut engelleri yerine yeteneklerine odaklanıyor, iş hayatına ve sosyal hayata -görülmeyen engelleri kaldırarak- onları dâhil etmek için çalışıyoruz. Genişletilmiş Yönetim kurulumuzda kadın oranı yüzde 52. Türkiye’de kadınların iş dünyasında sayısının artması için yapılan neredeyse tüm çalışmaları destekliyoruz. (Professional Woman’s Network) PWN imzacısı olan bir şirketiz. Engelli bireylere 6 ila 9 aylık staj olanağı sağlayarak uzun vadeli kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olduğumuz “Project Reach” programımız Global CEO’muz tarafından 2017 P&G Global Çeşitlilik ve Dâhil Etme Ödülleri’nde Dâhil Edici Kültür Yaratma kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.
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