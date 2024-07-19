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Ekonomi

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına ilişkin 1 milyar 21 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 09:55 - Güncelleme:
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı
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Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu doğrultuda SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına ilişkin 1 milyar 21 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
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  • Sosyal ve Ekonomik Destek

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